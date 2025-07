La Piana di Gioia Tauro si apre al lavoro: corsi gratuiti con stage, borse di studio e possibilità di assunzione. I requisiti e come candidarsi

StrettoWeb

Grandi opportunità di formazione e lavoro a Reggio Calabria, per la precisione sulla piana di Gioia Tauro. Il riferimento è alla Fondazione ITS MASK (Mediterranean Academy for Digital and Logistcs Skills), Istituto Tecnologico Superiore presente a San Ferdinando con l’obiettivo – appunto – di formare i giovani, preparandoli al futuro e al mondo del lavoro, spesso in percorsi paralleli che legano proprio la formazione alla successiva assunzione. Partecipano infatti alla Fondazione ITS MASK Scuole, Enti di formazione, Enti Locali, Università, Centri di ricerca e Imprese, per rispondere a fabbisogni formativi più strettamente collegati alle esigenze e peculiarità del territorio e alle richieste del mondo produttivo e del mercato del lavoro.

La Fondazione ha lanciato due nuovi e importanti corsi formativi che scadranno a metà luglio. I corsi sono di “Tecnico superiore nella ricerca e analisi di informazioni da fonti aperte (OSINT) per attività di security, threat intelligence e due diligence” e di “Tecnico superiore nei processi di governance e compliance in ambito di sicurezza delle informazioni”. Sono entrambi di durata biennale e totalmente gratuiti, offrendo altresì la possibilità – per i corsisti – di essere assunti all’interno delle aziende socie della Fondazione. Buona parte degli allievi che hanno concluso gli ultimi corsi all’ITS Mask, infatti, sono stati assunti nelle società per cui hanno svolto tirocinio, così da essere già formati e così da consentire alle stesse aziende di assumere giovani senza necessità di formarli nuovamente.

Di seguito tutte le informazioni sui due corsi.

Tecnico superiore nella ricerca e analisi di informazioni da fonti aperte

Di cosa si occupa questa figura

Il profilo del Tecnico in questione risponde alle crescenti esigenze del panorama mondiale nella difesa del Sistema Paese. Sfruttando le fonti “aperte”, ovvero quelle informazioni pubblicamente disponibili, predispone un processo di raccolta dei dati seguito da attività di selezione, analisi e trasformazione degli stessi in un prodotto informativo utile al decisore per far fronte a specifiche necessità.

Il Tecnico Esperto nella ricerca e analisi di informazioni da fonti aperte si configura come un profilo professionale in grado di far fronte alla suddetta esigenza attraverso una corretta gestione del ciclo dei dati reperiti, nonché attraverso l’utilizzo di metodologie e tecnologie mirate, che gli permettono di filtrare l’enorme volume di dati a disposizione. Possiede conoscenze che gli permettono di scomporre una richiesta informativa, individuare i punti critici che necessitano di un approfondimento accurato e raccogliere i dati presenti nel web al fine di identificare possibili minacce. Sviluppa i dati, li analizza, classifica e valuta traducendo quanto risultante in prodotti di reportistica volti a fornire una valutazione strutturata e scevra da orientamenti personali, al fine di supportare il committente in qualsiasi tipo di processo decisionale.

Sbocchi occupazionali

I principali sbocchi occupazionali comprendono gli organismi afferenti al settore della Pubblica Amministrazione, degli istituti finanziari e bancari, le aziende private che operano nei settori della consulenza, della sicurezza, dell’immobiliare, dell’energia, del marketing, del lobbying o della ricerca, e più in generale, nell’area dell’ICT.

Requisiti

Diploma di istruzione secondaria superiore;

Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate dall’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016;

Titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Durata del corso

Il percorso formativo è di durata biennale. Le attività laboratoriali e d’aula, nel complesso, saranno pari a 1170 ore. Le restanti 630 ore saranno dedicate alle attività di stage formativo in azienda. Le attività prevedono un impegno settimanale massimo di 36 ore, articolate su 6 giornate. La frequenza è obbligatoria e per ogni annualità non può essere inferiore all’80% del monte ore previsto Le attività saranno suddivise in moduli didattici che si svolgeranno con l’ordine di seguito indicato.

Come fare per iscriversi

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso dovranno presentare la domanda, il cui modello è reperibile sul sito della Fondazione MASK all’indirizzo www.itsmask.it. La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo [email protected] o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15/07/2025, corredata da:

Curriculum vitae;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titoli equipollenti.

Il bando completo per allievi OSINT: tutte le informazioni | PDF da scaricare

Tecnico superiore in ambito di sicurezza delle informazioni

Di cosa si occupa questa figura

Questa figura si occupa di analizzare, verificare e monitorare il livello di sicurezza di una organizzazione, lavorando nell’ambito della sicurezza delle informazioni. Si occupa altresì di valutare costantemente il livello di sicurezza dell’organizzazione, monitorandone gli avanzamenti nel tempo anche alla luce del progresso tecnologico e delle scelte strategiche e di investimento effettuate dalla dirigenza. Il profilo professionale del Tecnico risponde alle esigenze di protezione delle informazioni e dei dati personali, elemento imprescindibile di qualsiasi organizzazione.

Sbocchi occupazionali

I principali sbocchi occupazionali, che comprendono anche la possibilità di acquisire strumenti utili per l’accesso al pubblico impiego, sono principalmente nel settore privato. In particolare, all’interno di società di consulenza e di imprese, di grandi e piccole dimensioni, anche infrastrutture critiche (es: trasporti, distribuzione, logistica, informatica, energia, ecc.).

Requisiti

Diploma di istruzione secondaria superiore;

Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate dall’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016;

Titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Durata del corso

Il percorso formativo è di durata biennale. Le attività laboratoriali e d’aula, nel complesso, saranno pari a 1170 ore. Le restanti 630 ore saranno dedicate alle attività di stage formativo in azienda. Le attività prevedono un impegno settimanale massimo di 36 ore, articolate su 6 giornate. La frequenza è obbligatoria e per ogni annualità non può essere inferiore all’80% del monte ore previsto.

Come fare per iscriversi

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso dovranno presentare la domanda, il cui modello è reperibile sul sito della Fondazione MASK all’indirizzo www.itsmask.it. La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo [email protected] o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15/07/2025, corredata da:

Curriculum vitae;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titoli equipollenti.

Il bando completo per allievi Governance: tutte le informazioni | PDF da scaricare

Contatti

Indirizzo : via Alessandro Manzoni n° 1/A – 89026 San Ferdinando (RC)

: via Alessandro Manzoni n° 1/A – 89026 San Ferdinando (RC) Telefono/fax : 0966 253185

: 0966 253185 Email: [email protected]

