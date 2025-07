Peste suina: l’Udc di Reggio Calabria al fianco dei cacciatori. Occhipinti: “occorre riaprire la caccia al cinghiale”

StrettoWeb

“La gestione della peste suina africana in Calabria rischia di trasformarsi in un disastro per l’agricoltura e la sicurezza pubblica”, dichiara Riccardo Occhipinti, Commissario metropolitano Udc di Reggio Calabria. “I cinghiali stanno invadendo campagne e centri abitati, mentre le squadre di caccia, già pronte e dotate di piani di biosicurezza, restano ferme a causa di una burocrazia inaccettabile e nonostante i ripetuti tentativi di farsi ascoltare dalle Autorità competenti”, evidenzia Occhipinti. “La mancata autorizzazione alla ripresa della caccia al cinghiale, in particolare della “girata”, ha portato a un aumento incontrollato della popolazione di cinghiali. Questa situazione, già denunciata dai capisquadra delle undici squadre attive nella zona II di restrizione PSA dell’ATC-RC2, sta causando danni gravissimi alle coltivazioni e mettendo a rischio la sicurezza stradale“, rimarca.

“I cacciatori – prosegue Occhipinti – hanno rispettato tutte le prescrizioni previste dall’ordinanza n. 5/2024, predisponendo piani di igiene, biosicurezza e controlli sanitari. Non si comprende perché, nonostante il parere favorevole della Regione Calabria a concedere deroghe, non si proceda alla riapertura dell’attività venatoria”. L’Udc di Reggio Calabria chiede quindi un intervento urgente della Regione e delle autorità locali per sbloccare la situazione e dare risposte chiare ai cacciatori e alle comunità rurali. “La caccia al cinghiale non è solo una passione, ma uno strumento indispensabile per il contenimento della Psa e la tutela dell’ambiente e dell’economia agricola. Non possiamo più aspettare. Serve una decisione immediata e concreta”, conclude Occhipinti.