Parco Primavera a Vico Neforo, Malara: “una bella pagina di sinergie tra Amministrazione e cittadini”

“L’inaugurazione, qualche giorno fa, del “Parco Primavera” ha ridato a Vico Neforo la giusta dignità nel contesto urbano grazie ad un investimento in progetti di rigenerazione urbana, determinati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale previsti dal PNRR”. Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale Marcantonino Malara che, con l’Amministrazione Falcomatà, il progetto di Vico Neforo lo ha voluto fortemente e lo ha seguito in tutti i suoi step fino alla fase di esecuzione, sia in virtù della delega decentramento, circoscrizioni e piani strategici di quartiere, sia successivamente.

“Una programmazione attenta fatta col sindaco Falcomatà e l’ex assessore Giovanni Muraca, di una serie di attività coi fondi di Rigenerazione urbana che sono delle economie che si aggiungono alle linee di finanziamento di cui l’ente è dotato, bandi a cui abbiamo partecipato, risorse che abbiamo attratto e che offrono maggiori opportunità alla città – ha proseguito Malara – le nostre richieste sono state tutte accolte e hanno la particolarità di essere interventi diffusi sulle periferie reggine, che toccano tutti i quartieri e che hanno un forte impatto sociale perché riguardano piazze che vengono riqualificate e rifunzionalizzate, come a San Cristoforo, San Salvatore, Vinco e le piazze del Valanidi, alcune già terminate come a Trunca e l’ex municipio di Cataforio; e diversi e diffusi interventi su centri civici ed ex circoscrizioni: Catona e Sbarre già ultimati, Ravagnese in corso di esecuzione; e, infine tre grandi interventi di rigenerazione urbana su aree pertinenziali di grandi complessi di edilizia residenziale pubblica al rione Marconi, già finito, piazza Milano in completamento e Vico Neforo”.

“Quest’ultimo intervento – ha evidenziato infine Malara – è stato, come gli altri, partecipato e condiviso, ma in questo caso si è instaurato un rapporto quasi simbiotico con la comunità locale, che si è dimostrata eccezionale, un vero modello di cittadinanza attiva e sinergia da replicare. Amministrazione e cittadini hanno lavorato insieme in tutte le fasi: ideazione, pianificazione, progettazione e persino durante l’esecuzione dei lavori, seguendo con attenzione ogni attività. Il risultato è oggi visibile a tutti: un’area completamente trasformata, con spazi di qualità come l’anfiteatro per eventi sociali e culturali, un campo sportivo, un’area giochi e, in generale, un netto miglioramento della qualità della vita per i residenti. E poi il murales che, oltre a evocare il senso di rinascita legato alla “Primavera”, come ha ricordato il sindaco, richiama anche l’ideale della “Reggio bella e gentile”. Un concetto che va oltre l’estetica e rappresenta la gentilezza del fare politico, dell’amministrare con sensibilità e visione, riportando dignità e nobiltà al ruolo di chi è impegnato nella gestione della cosa pubblica”.