Parco Cacozza, UniReggio incontra Comitato di Quartiere viale Calabria viale Palmi

“Sabato 19 giugno ho avuto il piacere e l’onore di incontrare il Vicepresidente del Comitato di Quartiere viale Calabria viale Palmi, Vincenzo Pesce, con il quale sin da subito si è instaurata una sintonia profonda, fondata sull’ascolto e sulla volontà condivisa di agire per il bene della comunità. Le sue narrazioni sulle esperienze passate del Comitato hanno rappresentato per me un punto di partenza prezioso da cui ripartire, con la consapevolezza che solo facendo tesoro del passato possiamo costruire un futuro migliore“. È quanto dichiarato dal Presidente di UniReggio, prof. Paolo Ferrara.

“L’obiettivo è chiaro e condiviso: restituire il Parco alla Città di Reggio Calabria. Un luogo che deve tornare ad essere cuore pulsante del quartiere, spazio di bellezza e serenità per grandi, piccini e persone speciali. Tutto ciò sarà possibile grazie alla cooperazione di tutte le realtà locali, dai membri del Comitato ai cittadini, dall’avv. Maurizio Cacozza, padre della giovane Federica, al cui nome è intitolato il Parco, fino ai volontari e alle associazioni che quotidianamente si spendono per il territorio.

UniReggio è pronta a fare la sua parte, mettendo in campo competenze, energia e visione. Lo farà attraverso la creazione di una “cabina di regia” partecipata, un tavolo permanente dove ogni voce potrà contribuire in modo costruttivo. Uno spazio aperto al dialogo e alla progettualità condivisa, per agire insieme, con un’unica bussola: il bene comune.

In un momento storico in cui Reggio ha urgente bisogno del potenziamento dei servizi essenziali, in particolare per bambini, famiglie e soggetti fragili, crediamo che solo uniti si possano raggiungere traguardi concreti.

“Non nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza” e proprio su questo principio UniReggio fonderà ogni azione futura. La strada è tracciata: adesso, insieme, possiamo percorrerla“.

La dichiarazione del Vicepresidente del Comitato di Quartiere viale Calabria e viale Palmi, Vincenzo Pesce: “Con grande entusiasmo oggi ho rimesso piede al Parco Cacozza incontrando chi con tanta voglia di fare e tanta gioia ha come obiettivo ridare uno spazio ludico ai più piccoli del quartiere e un’area pulita, sicura, di svago e di rilassatezza alle persone anziane e speciali. Pur non conoscendo il territorio il prof. Paolo Ferrara ha deciso di prendersene cura e far sì che quel parco fino a ieri abbandonato a sé stesso possa ritornare ad avere una nuova vita. A nome del Comitato di Quartiere del viale Calabria e via Palmi le diamo il benvenuto”.