Paolo Albino è il nuovo Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Venerdì 4 luglio 2025 si è svolta presso Villa Blanche la consueta Cerimonia del “Passaggio del Collare” del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 per il nuovo anno rotariano 2025/2026. È Paolo Albino a succedere a Monica Falcomatà alla guida del Club per l’anno rotariano appena iniziato. Il presidente uscente, Monica Falcomatà, ha aperto la Cerimonia ringraziando il proprio Direttivo e tutti i soci, ha ripercorso le attività dell’anno appena concluso, esponendo i numerosi progetti ed i risultati raggiunti durante la sua presidenza. Altro momento emozionante è stata la consegna di targhe e riconoscimenti ai soci che si sono distinti per impegno e dedizione al servizio, cuore pulsante del Rotary. Dopo il passaggio del Collare del Club, ha preso la parola Paolo Albino che ha esposto i suoi obiettivi e la sua visione per il nuovo anno rotariano.

“È con grande emozione e gratitudine che oggi assumo l’incarico di Presidente del nostro Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38; è per me un grande onore e, allo stesso tempo, una responsabilità che accetto con impegno e entusiasmo”. Così ha esordito il nuovo Presidente aggiungendo che sarà un anno all’insegna del motto “Uniti facciamo la differenza” prendendo spunto dal motto internazionale “Uniti per fare del bene”. “In una squadra” – aggiunge il neopresidente – “ogni individuo mette a disposizione i propri punti di forza per un interesse comune superiore (la vittoria) e allo stesso tempo scopre, condivide e accetta l’idea che sarà il lavoro collettivo a realizzare anche i propri sogni individuali. Ecco, noi siamo una squadra, una gran bella squadra, che per vincere ha necessità che tutti i soci del Club, si impegnino a proporre idee, progetti, iniziative… si impegnino a partecipare, a generare critiche costruttive, finalizzate alla vittoria finale”. Il Presidente Albino ha poi presentato il proprio Direttivo, i nuovi progetti e le iniziative che verranno intraprese, con un focus sugli obiettivi del Rotary e del Distretto. Sono quindi seguiti i saluti ed i ringraziamenti dell’Assistente del Governatore uscente, Gina Scordo, e dell’Assistente del Governatore entrante, Andrea Saccomanno.

Una gradita – non comune – ed inaspettata sorpresa per tutti i presenti è stato il videomessaggio di saluti e “in bocca al lupo” che il Presidente del Rotary International, Francesco Arezzo, ha voluto inviare ad Albino ed all’intero Club. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale presso la splendida location affacciata sullo Stretto di Messina dove i soci e gli ospiti si sono intrattenuti in un’atmosfera cordiale e di convivialità. Un momento solenne, dunque, che segna il rinnovamento e la continuità dell’azione del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38.