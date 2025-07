Palmi, il 19 luglio l’inaugurazione di Villa Leonida Repaci

StrettoWeb

Sabato 19 luglio, alle ore 18:30, presso Villa Pietrosa in Palmi (Reggio Calabria), si terrà la cerimonia di inaugurazione di Villa Leonida Repaci. La cerimonia celebra la conclusione dei lavori di ristrutturazione della storica Villa Repaci, arricchita dalla realizzazione di un’area museale. Un evento di particolare rilevanza per la Città di Palmi e per l’intera Regione Calabria, volto a valorizzare un patrimonio culturale di grande significato.

Sarà un’occasione per riflettere su importanti momenti della nostra storia e rendere omaggio alla figura di Leonida Repaci, protagonista e custode dell’identità culturale del nostro territorio. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta PPM con partenza dalla stazione FF.SS. di Palmi.