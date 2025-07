Pallanuoto, Italica Sport Reggio Calabria 6ª nella cat. Allievi C

StrettoWeb

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione 2024-2025 per le giovanili dell’Italica Sport Reggio Calabria, con particolare riferimento alla categoria Allievi di pallanuoto. Un anno intenso, segnato da una crescita tecnica evidente e da un percorso ricco di sfide, culminato con la partecipazione alle finali nazionali Allievi C di Santa Maria Capua Vetere di inizio luglio e con un prestigioso sesto posto assoluto.

Brilla il talento Gianmarco Casoria. Il giovane atleta reggino è stato premiato come miglior marcatore dell’intera manifestazione nazionale. Un risultato che lo proietta di diritto tra i giovani talenti più in vista della pallanuoto italiana. Un traguardo che conferma la bontà del lavoro portato avanti dall’Italica Sport nel proprio settore giovanile e con un impegno quotidiano all’interno del Parco Caserta Sport Village.

Il percorso che ha portato la squadra alle finali nazionali è partito da un girone complesso e altamente competitivo, affrontato nella fase iniziale della stagione contro alcune delle migliori formazioni siciliane. La Sicilia rappresenta da sempre un bacino pallanuotistico di riferimento per tutto il movimento, grazie a tante squadre protagoniste ai massimi livelli.

Il confronto ha rappresentato per l’Italica Sport un banco di prova fondamentale per misurare la crescita dei propri giovani. Da lì è arrivata la qualificazione, attraverso diversi step, alle finali assolute del campionato Allievi C. “Abbiamo partecipato ad una bellissima fase finale” ha dichiarato l’allenatore Giacomo Mannino. “Ci siamo arrivati – ha proseguito – con un bellissimo percorso che ci ha permesso di confrontarci con altre sette squadre. Il torneo è stato equilibratissimo, e in ogni partita si poteva vincere e perdere con chiunque. Abbiamo espresso un’ottima pallanuoto e sono felice perché i ragazzi sono migliorati tanto”.

Mannino ha evidenziato anche le difficoltà incontrate nelle prime gare di Santa Maria Capua Vetere: “Nei primi giorni abbiamo pagato le condizioni ambientali, perché in una vasca al chiuso e con molto caldo faticavamo ad usare la nostra arma migliore: il movimento. Poi, quando le condizioni sono migliorate, siamo riusciti a salire di livello offrendo ottime prestazioni. Purtroppo abbiamo perso ai rigori la finale per il quinto posto, ma sono soddisfatto per come i ragazzi si sono espressi”.

Infine, un passaggio su Casoria e sulla dimensione raggiunta dalla squadra. “Il premio a Gianmarco Casoria dà lustro alla nostra città e alla nostra società” ha ammesso Mannino. “Essere tra le prime sei squadre italiane – ha evidenziato il tecnico – in questa categoria è un traguardo importante per una realtà giovane come la nostra che si confronta con club di lunga tradizione”.

Una stagione dunque che conferma il trend positivo della pallanuoto reggina, rappresentata dall’Italica Sport. Una società in crescita e capace di portare con orgoglio il nome di Reggio Calabria sul palcoscenico nazionale. Un percorso che si rinnova ogni anno, sotto la supervisione del presidente Marco Francesco Polimeni e del direttore generale Antonino Rossi , e che coinvolge tutte le formazioni della pallanuoto (dalla prima squadra in Serie C agli Esordienti), ma anche delle altre discipline in cui la società è impegnata (nuoto, nuoto sincronizzato, pattinaggio artistico ed arti marziali).

