Palazzo Weigert a Messina: da domani visitabile la mostra sulla caccia al pescespada

È stata allestita questa mattina all’Info Point turistico di Palazzo Weigert, in via Consolato del Mare, a Messina, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Culturali e al Turismo, Enzo Caruso, la mostra fotografica sulla caccia al pescespada, curata dal Delegato della Delegazione di Messina dell’Accademia Italiana della Cucina, Attilio Borda Bossana. L’esposizione approda a Palazzo Weigert dopo essere stata presentata, lo scorso fine settimana, nella canonica della chiesa di San Nicola a Ganzirri, nell’ambito di “Xiphias”, la rievocazione storica della tradizionale pesca al pescespada. In quell’occasione, la mostra è stata proposta in parallelo a un confronto scientifico, culturale e gastronomico che ha approfondito il valore storico e identitario di questa peculiare pratica del territorio peloritano. La selezione di immagini, firmate dal prof. Giulio Santoro, offre una lettura etno-antropologica della caccia al pescespada, documentando sia le antiche tecniche tramandate nei secoli, sia le modalità più recenti, con uno sguardo attento e coinvolgente.

La soddisfazione di Caruso

“L’allestimento della mostra presso Palazzo Weigert – ha sottolineato l’Assessore Caruso – consente di valorizzare un’importante pagina della cultura marinara dello Stretto, rendendola fruibile non solo alla cittadinanza, ma anche ai numerosi crocieristi e turisti che quotidianamente transitano nel cuore della città. Un modo per raccontare Messina attraverso le sue tradizioni più autentiche, capaci di suscitare emozione e interesse”. La mostra sarà visitabile a partire da domani, mercoledì 30 luglio, e resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.45.