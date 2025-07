Serie A – Operazione Nostalgia, che colpo: al Granillo ci sarà Roberto Baggio!

StrettoWeb

“Ci vediamo sabato 6 settembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria per un altro raduno di Operazione Nostalgia, vi aspetto”. Parole e musica di… Roberto Baggio! Colpaccio per il raduno che si terrà sullo Stretto, anche se alcuni segnali lo avevano già fatto intravedere: dopo 25 anni, dopo quel mancato arrivo alla Reggina, Roberto Baggio – che comunque al Granillo ci era già venuto da avversario – torna a Reggio Calabria.

“UFFICIALE: ci dovete perdonare ma quando vediamo quest’uomo non capiamo più niente. Per noi che amiamo il calcio anni novanta e primi duemila, Roberto è più di un calciatore. Roberto è colui che ci ha ispirato nel creare Operazione Nostalgia. In questo momento stiamo pensando a tutti quelli che ci seguono da anni, soprattutto a chi ha messo “Mi piace” a Operazione Nostalgia tanti anni fa e ora, magari, si ritrova il raduno con Roberto Baggio nella propria regione o ad un centinaio di chilometri. Pensate a quelli che abitano a Reggio Calabria. In questi anni abbiamo costruito insieme qualcosa di straordinario e tutto ciò è stato possibile grazie a voi. In questi mesi ve l’abbiamo detto diverse volte: da stasera, con questo video, non si può più temporeggiare”. E’ quanto si legge nella pagina di Operazione Nostalgia, che allega il video in cui Baggio annuncia che ci sarà il 6 settembre.