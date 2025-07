ONA Reggio Calabria: Pirrello nuovo Delegato Prossimità Civica

StrettoWeb

In un momento storico in cui le emergenze ambientali e sanitarie legate all’amianto e agli agenti cancerogeni impongono una presenza forte, competente e radicata sul territorio, l’Osservatorio Nazionale Amianto – Sezione territoriale di Reggio Calabria rafforza la propria struttura organizzativa con una figura di comprovata esperienza e spiccata umanità. Nel quadro di un impegno sempre più concreto a favore del territorio, l’ONA annuncia ufficialmente la nomina del Dott. Antonio Pirrello quale Delegato per la Prossimità Civica, il Supporto Sociale e le Relazioni Istituzionali.

Un incarico che assume immediata operatività e che consolida il lavoro svolto quotidianamente dallo Sportello Amianto e dai referenti territoriali dell’Osservatorio, nel solco dell’impegno per la tutela della salute pubblica, della dignità dei cittadini e della giustizia ambientale. Figura di grande rilievo nel panorama reggino, il Dott. Pirrello è da anni punto di riferimento per il mondo sindacale e per la cittadinanza. La sua lunga esperienza come dirigente amministrativo, unita alla profonda sensibilità verso le fasce fragili della popolazione, lo rendono un interlocutore credibile, concreto e vicino alle persone. Apprezzato per la sua disponibilità e per l’alto senso civico, Pirrello rappresenta una scelta di grande valore umano e istituzionale.

Con questa nomina, l’Osservatorio affida al Dott. Pirrello una funzione strategica: rafforzare la presenza attiva dell’ONA e dello Sportello Amianto accanto ai cittadini, ai lavoratori esposti all’amianto e agli agenti cancerogeni, alle famiglie e alle categorie più vulnerabili, attraverso azioni di supporto, ascolto, orientamento e rappresentanza. In particolare, il Dott. Pirrello sarà punto di riferimento operativo all’interno del nuovo Sportello Amianto di Reggio Calabria, inaugurato lo scorso 21 marzo in Via Micene 1, e già attivo come presidio di assistenza, consulenza e tutela per la cittadinanza.

Nel suo nuovo ruolo, il Dott. Pirrello sarà chiamato a garantire un’azione di prossimità civile autentica, radicata nei bisogni reali delle persone; promuovere relazioni istituzionali stabili e proficue con enti pubblici; coordinare campagne di sensibilizzazione e percorsi di educazione alla prevenzione; rappresentare ufficialmente l’ONA Reggio Calabria nei contesti pubblici, istituzionali e tecnici, contribuendo alla costruzione di una rete territoriale integrata ed efficace.

Il Consiglio Direttivo dell’ONA Reggio Calabria ha espresso “piena fiducia nel Dott. Pirrello, professionista stimato e cittadino esemplare, il cui impegno civile rappresenta un valore aggiunto per tutta la struttura dell’Osservatorio e per l’intera comunità locale”. La nomina si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione e potenziamento dell’azione territoriale dell’ONA, finalizzato a rendere l’Osservatorio sempre più radicato e capace di dare risposte concrete ai cittadini, in un’ottica di prevenzione, trasparenza e partecipazione.

Per informazioni, segnalazioni o richieste di supporto, i cittadini possono contattare l’Osservatorio Nazionale Amianto – Sezione di Reggio Calabria: