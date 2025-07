Il Comune di Messina risponde a Fp Cgil: “attenzione massima verso impiegati comunali”

StrettoWeb

“Registriamo la nota sottoscritta dai rappresentanti della Fp Cgil per contestare – con fermezza – l’assunto che «i dipendenti di una città la cui amministrazione si fregia di eccellenti risultati raggiunti», sia in contraddizione con «la negligenza e la trascuratezza che rivolge ai propri lavoratori”. È quanto precisa in una nota l’Amministrazione comunale di Messina. “A prescindere da ogni missiva, comunicato, denunzia, l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti degli impiegati comunali è altissima. Pur nel rispetto del ruolo che doverosamente svolgono le organizzazioni sindacali, ciò che occorre fare, lo programmiamo e lo realizziamo, per sensibilità e responsabilità.

Abbiamo avviato un percorso completo inteso a riorganizzazione la macchina amministrativa, rimodulare la pianta organica, efficientare Palazzo Zanca e ogni ambiente lavorativo, da Palazzo Satellite al Palacultura. Il tema, da declinare ben oltre le affermazioni di principio e/o convegnistiche sul c.d. benessere organizzativo, non ci sfugge.

Siamo già pronti a confrontarci, disponibili all’ascolto ma al contempo già in direzione esecutiva. Il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Massimiliano Minutoli con delega alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Interventi Igienico-Sanitari, e il Direttore Generale Salvo Puccio, agiscono secondo una linea amministrativa chiara e coerente, che valorizza l’impegno di ogni dipendente e promuove ambienti di lavoro sempre più adeguati e funzionali”, conclude la nota.