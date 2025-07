Musica e street food animano la notte di Lazzaro | FOTO

StrettoWeb

“Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la serata di martedì 22 luglio 2025 a Lazzaro, un evento all’insegna del divertimento, della buona cucina e della socialità. Il centro del paese si è trasformato in un grande villaggio del gusto e della musica, grazie alla presenza delle scuole di ballo “Bailando”, “Pretty Woman” e “New Gagliardi Dance”, che hanno acceso la serata con esibizioni travolgenti e tanta energia, trasformando il centro di Lazzaro in un’esplosione di ritmo e allegria“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni.

“Con balli di gruppo, coreografie coinvolgenti e tanta voglia di divertire, hanno fatto scatenare il pubblico di ogni età. La piazza si è trasformata in un grande palcoscenico sotto le stelle, dove musica e gioia hanno fatto vibrare il cuore del paese, regalando emozioni. Ad accompagnare la musica, un percorso enogastronomico dedicato allo street food con proposte per tutti i gusti:

Agririggio – Panino con frittole

Nino Pizza & Bar – Paninazzo con pesce spada

Bar Minniti – Gelati e frappè

The Greasy Pole – Rustici

Alimentari Scollica – Panino con porchetta

Peterland – Wrap di spada e churros

L’evento ha saputo unire cultura del territorio, sapori locali e intrattenimento in un connubio perfetto, regalando a Lazzaro una serata indimenticabile. Un grazie speciale all’Amministrazione Comunale, che con il suo costante supporto e la sua visione ha reso possibile l’organizzazione dell’evento. Alla Polizia Municipale, per aver garantito sicurezza e un’ottima gestione della viabilità, permettendo a tutti di godersi la serata in tranquillità. Alla Protezione Civile “Garibaldina”, il cui impegno e professionalità sono stati fondamentali per un’organizzazione efficiente e sicura.

Ai ragazzi del Servizio Civile, per la loro energia, disponibilità e prezioso supporto in ogni fase dell’evento. Un ringraziamento speciale anche alle scuole di danza, che con passione e entusiasmo hanno coinvolto il pubblico, trasformando la piazza in una grande festa di musica e movimento.

E infine, grazie ai locali che hanno deliziato tutti con le loro specialità, portando sapori autentici e tante bontà in tavola. A tutti coloro che hanno contribuito, il merito di aver reso questa serata un vero successo“, conclude la nota.