Musica, solidarietà e tanto pubblico per “Con la musica nel cuore”

Grande partecipazione e forti emozioni hanno segnato la serata sul Lungomare di Reggio Calabria (area Stazione Lido), dove si è svolto l’evento benefico “Con la musica nel cuore”, promosso dall’Associazione Culturale L’Officina della Musica, dell’Arte e della Cultura, con il coinvolgimento della cartoon cover band reggina CrazyToons. Presente il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato: “una serata indimenticabile, che ha unito arte, musica e solidarietà nel segno dell’amore per la nostra comunità. Emozionante vedere Reggio rispondere con il cuore, gremendo l’area Stazione Lido per una causa così nobile. Complimenti agli artisti e agli organizzatori per la passione e l’impegno. Questa è la Reggio che ci rende orgogliosi”, ha concluso Cardia.

Un pubblico numeroso e partecipe ha gremito l’area Stazione Lido, trasformando lo spettacolo in un vero abbraccio collettivo a sostegno del reparto di Neonatologia del G.O.M. di Reggio Calabria, destinatario della raccolta fondi solidale avviata in occasione della serata. Protagonisti indiscussi della serata sono stati i CrazyToons, che hanno incantato grandi e piccoli con la loro energia, la loro sensibilità e l’inconfondibile capacità di unire musica e narrazione, emozione e spettacolo. La band ha saputo alternare momenti di magia e leggerezza a passaggi più profondi, sempre con grande eleganza e professionalità.

A impreziosire il concerto, le straordinarie voci degli artisti ospiti: Desirèe Nobile, Domenico Amadeo, Placido Pellicano, Francesca Presto, Noemi Rogolino Daniela Butera, che hanno condiviso il palco portando intensità, talento e passione. La serata è stata abilmente presentata da Tonino Massara, che ha guidato il pubblico con calore e competenza, contribuendo a creare un’atmosfera di grande partecipazione e coinvolgimento.

Non sono mancati momenti di riflessione e testimonianza grazie agli interventi di ospiti relatori di altissimo profilo: Dott.ssa Isabella Mondello, Direttore dell’UOC di Neonatologia del G.O.M., Prof. Daniele Castrizio, Prof.ssa Cristina Alati, che hanno condiviso parole toccanti sul valore della solidarietà, sulla cura dei più piccoli e sul ruolo fondamentale della comunità nel sostenere la sanità e la cultura.

L’evento “Con la musica nel cuore” si è rivelato un successo non solo artistico ma soprattutto umano: una serata in cui la città ha dimostrato il suo lato più bello, generoso e unito. Un ringraziamento è andato ai donatori della serata: Ristorante Origini costa viola, Geremia, M5d, Vumbaca, Villeggiante da Ciccino, Crea assicurazioni, Polimeni Gomme.