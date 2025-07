Motta San Giovanni, ritorna la Festa della Birra | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Il 4 e 5 agosto, nel centro storico di Motta San Giovanni (RC), si terrà l’undicesima edizione della “Festa della Birra”. Il borgo anche quest’anno rievoca antiche tradizioni enogastronomiche all’insegna del buon cibo, della musica e della birra in tutte le sue declinazioni. Apre l’evento il 4 agosto una tappa del “Bella D’Estate Tour 2025” di Stefano Priolo e Nino De Francesco.

Spazio alla danza

Il 5 agosto, poi, si aprono le danze. La piazza di Motta San Giovanni verrà animata dallo spettacolo di danze caraibiche organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bailando”. Lo spettacolo vedrà la partecipazione delle scuole, Jazz Ballet e New Gagliardi Dance, che si esibiranno in performance travolgenti. I ritmi incalzanti e i colori vivaci delle danze caraibiche coinvolgeranno in una festa sotto le stelle. Le birre, protagoniste dell’evento, faranno vivere una serata all’insegna del divertimento, della musica e del buon umore.