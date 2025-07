Moti 1970, nuovo incontro sul tema “19 ottobre 1970: Adriano Sofri a Reggio Calabria”

StrettoWeb

Il 14 luglio di 55 anni fa scoppiava in riva allo Stretto, nella parte più meridionale della Penisola italiana, la rivolta urbana più lunga del novecento nel vecchio continente europeo. Sono passati cinquantacinque anni da quel 14 luglio 1970, giorno in cui una città del profondo Sud, segnava il suo nome nella storia dei moti di protesta più significativi, per durata ed intensità della storia dell’Italia unita. Quel giorno iniziò la “Rivolta di Reggio”. Per un lungo periodo la città fu teatro di un’intensa guerriglia urbana. Nel corso della nuova conversazione, sul tema “19 ottobre 1970: Adriano Sofri a Reggio Calabria”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, si registra la presenza dello studioso Vincenzo De Salvo.

Pillole storiche

Nel mese di ottobre dello stesso anno la rivolta di Reggio raggiunse la sua fase più calda, quella che catalizzò l’attenzione nazionale: lo sciopero generale si estese all’intera provincia, con strade e linee ferroviarie bloccate, così come i porti di Reggio e Villa San Giovanni. Tale situazione isolò Reggio Calabria dal resto del Paese per circa 20 giorni e fu proprio in quel periodo di maggiore isolamento della città che giunsero a Reggio diversi esponenti dei vari gruppi extraparlamentari del periodo. Nel corso della nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, si registra la presenza dello studioso Vincenzo De Salvo che relazionerà sul tema “19 ottobre 1970: Adriano Sofri a Reggio Calabria”.

Il leader di Lotta Continua in quella occasione tenne una conferenza stampa nella location dell’Hotel Excelsior, dove allogiavano da mesi i tanti giornalisti inviati a Reggio per seguire i moti. In quella occasione si assistette, come riportato sia dalla cronaca del periodo che da alcuni saggi, ad un duro attacco dialettico di Adriano Sofri nei confronti di quei giornalisti che sostenevano a senso unico, sui loro giornali, la tesi di protesta reazionaria e fascista. Il movimento “Lotta Continua” ha avuto una presenza significativa a Reggio Calabria, specialmente durante i Fatti del 1970-1971 noti come “Moti di Reggio”. Anche se non era il solo attore politico in città, il gruppo ebbe un ruolo attivo nel dibattito e nelle proteste che seguirono la decisione di spostare il capoluogo regionale da Reggio a Catanzaro.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte del gradito ospite del sodalizio culturale reggino). La conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 31 luglio.