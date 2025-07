MessinaCon 2025: fra gli ospiti anche Lelio Bonaccorso 

StrettoWeb

Il MessinaCon 2025 è lieto di annunciare la partecipazione di Lelio Bonaccorso, artista di fama internazionale che sarà ospite della manifestazione grazie alla collaborazione con l’Officina del Sole. Fumettista, illustratore e poeta, Bonaccorso è una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo italiano. Tra le sue opere più celebri figurano “Vento di libertà” (Tunué) e “Sinai, la terra illuminata dalla luna” (Beccogiallo), realizzate con Fabio Brucini. Ha collaborato a lungo con Marco Rizzo su titoli impegnati come “Salvezza”, “Peppino Impastato, un giullare contro la mafia” e “Per amore di Monna Lisa”. Tra i suoi progetti più recenti, “Caravaggio e la ragazza”, scritto da Nadia Terranova.

Il talento di Bonaccorso ha conquistato anche il panorama internazionale: ha firmato copertine per la Justice League (Panini/DC Comics/Warner Bros), lavorato alle X-Men Cards per Panini/Marvel e nel 2024 ha pubblicato sullo Spider-Man Magazine nel Regno Unito per Disney/Marvel. Le sue opere sono apparse su testate prestigiose come La Repubblica, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, L’Unità, Wired e sono state pubblicate in Europa, Nord America e America Latina.

Poliedrico e sensibile, Bonaccorso è anche autore del libro di poesie “Fiori di vento” (Smasher), candidato al Premio Strega Poesia 2023, e ha firmato animazioni per Rai 1, NBC e corti premiati come “To the stars” e “U Piscispada”.

La sua presenza al MessinaCon 2025, insieme all’Officina del Sole, sarà un’occasione unica per incontrare un artista capace di unire disegno, racconto e impegno civile in un linguaggio potente e coinvolgente.