Messina Volley, Michela Laganà: “contenta della riconferma”

Nuova riconferma per il Messina Volley che, per la stagione di Serie C femminile 2025-26, potrà contare sulla palleggiatrice Michela Laganà (classe 1997). Il regista peloritano è cresciuta nel vivaio del Messina Volley già dal minivolley. Oltre a tutti i campionati giovanili (in cui ha conquistato il titolo di Campione Provinciale Under 13 nel 2009-12), dal 2011 ad oggi ha disputato un campionato di seconda divisione, uno di prima divisione, otto di Serie C e quattro di Serie B2. Laganà, oltre a ricoprire il ruolo di palleggiatrice, è inserita nello staff tecnico già da diverse stagioni, per far crescere le “giovani leonesse” e portarle in prima squadra.

“Anche quest’anno vestirò la maglia del Messina Volley – commenta Laganà – sono contenta di essere stata riconfermata in quanto ogni anno è diverso e pieno di nuove sfide. La scorsa stagione siamo arrivate a giocare i play-off e quindi partiremo da questa base per raggiungere nuovi obiettivi per noi stesse, per la società e i tifosi”.