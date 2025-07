Messina Volley, firma importante: riconfermata Silvana Natoli

StrettoWeb

Il Messina Volley consolida la difesa con la riconferma del libero Silvana Natoli. Il forte ricettore peloritano (classe 2000) è arrivata maglia giallo-blu la scorsa stagione, disputando un campionato di altissimo livello. In passato ha vestito le casacche dell’Unime, del Savio e del Team Volley Messina. “E’ il mio secondo anno con il Messina Volley – commenta il libero giallo-blu – e sono molto contenta di vestire nuovamente questa maglia. L’anno scorso è stato ricco di soddisfazioni, ci siamo conosciute e abbiamo ottenuti obiettivi importanti. Su questa scia prepariamo questa nuova stagione con obiettivi un po’ più ampi.

Io voglio crescere ulteriormente e dare il mio contributo alla squadra. Voglio dare il meglio ed eSprimere le mie capacità. Il nostro è

un gruppo giovane e, per me, non è stato difficile integrarmi. E’ stato bello esprimerci insieme e quindi sarà altrettanto stimolante partecipare ad un nuovo campionato con loro“.