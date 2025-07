Messina, visita di cortesia del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Stamani, martedì 8 luglio, il Sindaco Federico Basile insieme al Vicesindaco e Assessore ai Rapporti con le Forze Armate, Salvatore Mondello, ha accolto a palazzo Zanca il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, accompagnato dal Generale di Divisione Roberto Vergori e dal comandante della Brigata “Aosta”, Generale di Brigata Pasquale Spanó. Nel corso dell’incontro, cordiale e improntato alla massima collaborazione istituzionale, si è discusso di sicurezza, di strategie condivise per la valorizzazione del territorio e del ruolo centrale svolto dalla Brigata meccanizzata “Aosta” nella vita cittadina. Il Sindaco Basile ha sottolineato al Generale Masiello il valore della presenza dell’Esercito sul territorio, con particolare riferimento alla Brigata “Aosta”, da sempre parte integrante del tessuto sociale di Messina. “La ‘Aosta’ – ha dichiarato il Primo cittadino – è una realtà che non fa mai mancare il proprio contributo, sia sul piano operativo che in occasione di eventi e iniziative di carattere civile, culturale e sociale. La sinergia con l’Amministrazione è solida e rappresenta un punto di forza per tutta la nostra comunità”.

Dal canto suo, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per il dialogo aperto con l’Amministrazione comunale. Ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Esercito nel garantire sicurezza e sostegno al territorio, sottolineando l’importanza della cooperazione istituzionale a tutti i livelli per affrontare con efficacia le sfide comuni. Al termine dell’incontro, il Sindaco Basile ha consegnato al Generale Masiello il crest della Città e una pubblicazione sulla città e ha rinnovato, a nome dell’intera Amministrazione, sentimenti di gratitudine e stima nei confronti dell’Esercito Italiano. Il Capo di Stato Maggiore ha ricambiato con la consegna del crest dell’Esercito Italiano, a suggello del rapporto di reciproca considerazione e collaborazione tra le istituzioni.