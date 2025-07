Messina, venerdì chiusi al pubblico i servizi della V Municipalità

StrettoWeb

Il dipartimento Affari Generali rende noto che venerdì 18 luglio nella sede della V Circoscrizione a Messina, in via Nicola Petrina 2 a Villa Lina, i servizi al pubblico rimarranno chiusi, per consentire la disinfestazione dei locali. Le sedi più vicine, con apertura dalle ore 8.30 sino alle 12.30, per il rilascio di certificazioni anagrafiche, autentiche, ricezione dichiarazione di residenza e passaggi di proprietà, sono:

Palazzo Zanca, Ufficio Anagrafe e Stato Civile (effettua rilascio carte d’identità);

IV Municipalità, via dei Mille is. 88 n. 257 (non effettua rilascio carte d’identità);

VI Municipalità, via Consolare Pompea n. 1853 (effettua rilascio carte d’identità).

L’attività di certificazione è comunque consentita ai cittadini tramite il portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente con accesso tramite il link https://www.anagrafenazionale.interno.it. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 21 luglio 2025.