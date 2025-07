Messina, successo per la “Festa dei Popoli”

StrettoWeb

Si è svolta venerdì, 18 luglio 2025, con grande partecipazione la “Festa dei Popoli” a Messina, evento conclusivo del progetto “aMEimporta”. La serata ha celebrato l’incontro tra culture diverse, trasformando la città in un simbolo di accoglienza e solidarietà. Il progetto “aMEimporta”, finanziato con il Fondo Politiche Migratorie per l’Inclusione dei Cittadini dei Paesi Terzi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato promosso dall’Amministrazione Comunale di Messina. La realizzazione è avvenuta attraverso una co-progettazione pubblico-privata che ha visto la collaborazione dell’Associazione BIOS e delle Cooperative Medihospes, Santa Maria della Strada, Solco e Utopia.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di favorire l’inserimento sociale e creare legami duraturi, superando le barriere e promuovendo la cooperazione. Alla manifestazione hanno partecipato la Prefetta di Messina, Cosima Di Stani, il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore. La loro presenza ha sottolineato il valore e il sostegno delle istituzioni a percorsi di inclusione e coesione sociale.

“Progetti come ‘aMEimporta’ dimostrano che l’integrazione è possibile quando c’è un reale impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Basile. “Messina ha dato ancora una volta prova di essere una città aperta, solidale e capace di costruire una rete vera intorno ai temi dell’accoglienza”. “Vedere la piazza così viva e partecipata è stata la più grande soddisfazione”, ha aggiunto l’Assessora Calafiore. “L’entusiasmo di ieri sera dimostra che c’è un forte desiderio di costruire ponti e non muri. ‘aMEimporta’ è nato per dare risposte concrete ai bisogni di inclusione e ha dimostrato che, lavorando insieme, possiamo creare una comunità più forte e solidale per tutti. Questo evento non è una conclusione, ma la celebrazione di un percorso che continuerà a dare i suoi frutti”.

La serata ha visto una calorosa partecipazione di numerose comunità, tra cui quelle provenienti da Marocco, Sri Lanka e Filippine. Significativa anche la presenza di una rappresentanza del Tempio Buddista e del Centro Islamico di Messina, oltre a quella della Caritas Diocesana – Ufficio Migrantes di Messina e dell’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (ANOLF) di Messina, a testimonianza della forte rete solidale e di dialogo interculturale che anima la città.

Il programma è stato impreziosito da esibizioni di danze e musiche tradizionali, oltre a degustazioni di piatti tipici che hanno permesso ai presenti di compiere un vero e proprio viaggio tra i sapori del mondo.