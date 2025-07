Messina Social City, concluso l’anno educativo degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi all’Infanzia

StrettoWeb

Si è concluso in questi giorni l’anno educativo 2024-2025 degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi all’Infanzia, servizi pubblici gestiti dalla Messina Social City, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Messina. Un anno intenso e ricco di esperienze che ha accompagnato bambine e bambini nei loro primi, fondamentali passi nel mondo della crescita, dell’autonomia e della socializzazione. Nel corso delle ultime settimane, ciascun nido e ciascun servizio integrativo ha organizzato il proprio momento di chiusura, coinvolgendo famiglie, operatori e bambini in occasioni di festa e condivisione.

Durante i momenti di chiusura è stato consegnato ad ogni bambino il tradizionale “Diplonido”, simbolo del percorso educativo svolto insieme agli operatori, in ambienti attenti e stimolanti. Un anno vissuto tra giochi, scoperte, relazioni affettive e primi gesti di autonomia, accompagnati da personale qualificato, all’interno di un progetto educativo costruito su misura per ogni fase evolutiva. Oggi si è tenuto l’ultimo evento presso l’Asilo Nido “Lupetto”, struttura che si distingue per la collaborazione con l’Esercito Italiano, una partnership solida che si conferma valore aggiunto nell’organizzazione delle attività educative e logistiche.

La soddisfazione di Mondello

All’Asilo Nido Lupetto presente il Vicesindaco Salvatore Mondello, che ha dichiarato: “la collaborazione con l’Esercito Italiano rappresenta un esempio concreto di sinergia tra Istituzioni. Una collaborazione che, consolidandosi nel tempo, ha dato vita a progettualità efficaci e risposte concrete alle esigenze del territorio. L’Amministrazione comunale continuerà a investire in nuove alleanze e reti locali per ampliare e rafforzare l’offerta educativa per l’infanzia”.

Le parole dell’assessore Calafiore

L’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore ha aggiunto: “come Amministrazione, riteniamo fondamentale continuare a sostenere e immaginare un ampliamento costante dei servizi rivolti all’infanzia e alle famiglie. Gli asili nido e i servizi integrativi rappresentano un supporto concreto e quotidiano per tanti genitori, e vogliamo che sempre più famiglie possano accedere a percorsi educativi di qualità, radicati nei territori e capaci di rispondere ai reali bisogni della comunità”.

L’intervento di Asquini

Valeria Asquini, Presidente della Messina Social City, ha dichiarato: “concludere l’anno educativo significa guardare con orgoglio al cammino fatto. Ogni bambino accolto nei nostri servizi ha portato con sé una storia, dei bisogni, ma soprattutto uno straordinario potenziale di crescita. I nostri operatori hanno lavorato con sensibilità e passione per costruire ogni giorno contesti sicuri, stimolanti e rispettosi dei tempi di ciascun bambino. Ringraziamo profondamente le famiglie per la fiducia che ci hanno accordato e per l’importanza del percorso svolto insieme. Crediamo che l’educazione nei primi anni di vita sia un cammino che si costruisce in sinergia, passo dopo passo, attraverso un dialogo costante e una collaborazione autentica tra operatori e genitori”.

L’Amministrazione Comunale e la Messina Social City, in piena coerenza con gli obiettivi di welfare educativo, confermano la propria soddisfazione per il percorso concluso e ringraziano le famiglie per la fiducia riposta nel servizio pubblico. Si tratta di un impegno condiviso che mette al centro i bambini e la loro crescita. Si guarda ora a settembre, quando prenderà avvio il nuovo anno educativo. L’obiettivo resta quello di garantire sempre più posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi all’infanzia, in un’ottica di crescita continua dell’offerta e di valorizzazione del territorio.