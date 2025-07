Messina, il sindacalista Paolo Todaro aderisce alla Uil

StrettoWeb

La grande famiglia della Uil messinese guidata dal segretario Ivan Tripodi cresce e si rafforza ulteriormente. Infatti, grazie alla fattiva interlocuzione avuta nel corso del tempo con la Uil Fpl, la categoria diretta da Livio Andronico che segue anche il comparto della sanità, abbiamo il piacere di comunicare che Paolo Todaro, battagliero sindacalista e consigliere d’amministrazione dell’Università di Messina, ha deciso di aderire alla Uil ed è stato nominato nuovo Responsabile provinciale dell’Area Medica della Uil Fpl.

“Siamo fortemente soddisfatti ed accogliamo a braccia aperte Paolo Todaro, sindacalista serio e valoroso, nonché consigliere d’amministrazione dell’Università di Messina, che ha caratterizzato il suo coerente impegno sindacale presso il Policlinico universitario per le innumerevoli battaglie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e per il rispetto della legalità. Come noto, infatti, è grazie alle sue coraggiose e dettagliate denunce che è miseramente crollato il sistema di potere dell’Università di Messina che, nel 2023, portò alle dimissioni del Rettore dell’epoca Salvatore Cuzzocrea. Pertanto, nel dare il benvenuto ed augurare buon lavoro a Paolo Todaro, desideriamo evidenziare come questa nuova importante adesione alla nostra organizzazione rappresenta un oggettivo positivo riconoscimento della quotidiana azione sindacale e della forte capacità attrattiva della Uil e della Uil Fpl di Messina”, hanno così affermato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina.