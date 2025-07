Messina, si chiude InCastro Festival con lo spettacolo di Virgilio Sieni

StrettoWeb

Sta per volgere al termine la settima edizione di InCastro Festival, l’evento site specific che fonde danza, musica e paesaggio, che si svolge nel suggestivo borgo di Castroreale (Messina). Il festival è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Comune di Castroreale e Unione dei Comuni – Valle del Patri Sabato 2 agosto alle 19.00 il Museo Civico ospiterà lo spettacolo Italian dances che vedrà protagonista il noto danzatore e coreografo Virgilio Sieni che sarà accompagnato da Giancarlo Parisi alla zampogna (Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni). L’incontro si dispiegherà in un ciclo di brevi danze intese come aiku, sottili e accennati: interrogazioni poetiche sul farsi del corpo ai bordi del fiato della zampogna: come fiabe circoscritte a poche righe, le danze parleranno di ecologia, cielo stellato, sogno, amicizia, fragilità.

Il racconto di Sieni

Così racconta lo spettacolo Virgilio Sieni: “Queste danze nascono per rispondere ad alcune domande aperte sulla questione del corpo e la sua funzione di creare fraseggi d’amicizia con gli altri. Allo stesso tempo le domande sono rivolte a noi e la ricerca della commozione nel condividere la strada dell’ascolto con gli altri. Penso alla natura dei territori e come gli abitanti oggi si devono interrogare sugli elementi poetici e politici che si originano dal suolo e le cose. Non vi è risposta che possa determinare un metodo che separa i campi d’azione ma un invito a disporci nell’attraversamento delle cose, nel coglierle nel loro spostamento per integrarsi e impararsi. Ecco che queste danze, le prime di una serie che comporranno un album d’incontri con la letteratura, la musica, la pittura, il cinema, si basano sull’incontro sincero con Giancarlo Parisi e la natura che emerge dal suono continuo della zampogna: continuità che ripete la circolarità dei pianeti e il ciclo della vita. La zampogna, sacca di respiro che sospinge tenuamente con dolore e amore il fiato nostro nello spazio per tornare denso in forma di silenzio. Giancarlo ci racconta del magnetismo del silenzio che sopraggiunge una volta che la continuità sonora della zampogna cessa per destinarsi alle risonanze silenziose del respiro. Sarà infine questo silenzio l’origine del nostro incontro.”

InCastro Festival proseguirà in trasferta da lunedì 4 a giovedì 7 agosto con Opere Gentili, un evento speciale realizzato in collaborazione con la Fondazione Fiumara d’Arte guidata da Antonio Presti: quattro giorni di performance site-specific tra scultura, paesaggio e corpo. Quattro opere gentili, quattro azioni artistiche in dialogo con la potenza simbolica e visionaria del Labirinto di Arianna e la Piramide 38° Parallelo della Fiumara d’Arte.

Il primo evento, in programma il 4 agosto alle 19.00 vedrà protagonista Danilo Smedile con Atto di Resistenza (produzione ArtGarage), progetto site specific di Rosso, liberamente ispirato a Rosso Malpelo di Giovanni Verga, che si svolgerà al Labirinto di Arianna. Il giorno successivo, martedì 5 agosto alle 18.00 alla Piramide 38° Parallelo, Danilo Smedile interpreterà Beating to Be (produzione ArtGarage), performance realizzata nell’ambito della ricerca Essere; mercoledì 6 agosto alle 19.00 il Labirinto di Arianna vedrà in scena a performance We around with Little Bag (produzione Balletto Civile), della danzatrice e coreografa Giorgia Di Giovanni e del musicista Pierfrancesco Mucar), nella quale i corpi vengono messi in relazione con lo spazio e la memoria del luogo. L’ultimo evento, in programma sempre alla Piramide 38° Parallelo giovedì 7 agosto alle 18.00, sarà Fora Intra (produzione Balletto Civile) con Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari, un viaggio di un corpo cristallino in ascolto col dentro e il fuori, permeato dal suono e dal Genius Loci.

Programma

2 agosto – h 19:00

Museo Civico

Via Guglielmo Siracusa, 31 – Castroreale (ME)

Italian dances

di e con Virgilio Sieni (danza) e Giancarlo Parisi (zampogna)

produzione Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni)

Opere Gentili | InCastro Festival × Fiumara d’Arte

4 agosto – h 19:00

Labirinto di Arianna

Strada Provinciale 176, Castel di Lucio (ME)

Atto di Resistenza

di e con Danilo Smedile

produzione ArtGarage

5 agosto – h 18:00

Piramide 38° Parallelo

via Belvedere, Motta d’Affermo (ME)

Beating to Be

di e con Danilo Smedile A

produzione ArtGarage

6 agosto – h 19:00

Labirinto di Arianna

strada Provinciale 176, Castel di Lucio (ME)

We around with Little Bag

di e con Giorgia Di Giovanni (danza) & Pierfrancesco Mucari (musica)

produzione Balletto Civile

7 agosto – h 18:00

Piramide 38° Parallelo

via Belvedere, Motta d’Affermo (ME)

Fora Intra

di e con Giorgia Di Giovanni (danza) & Pierfrancesco Mucari (musica)

produzione Balletto Civile