Messina ricorda Boris Giuliano nel 46° anniversario della sua uccisione

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 luglio 2025, la cerimonia in memoria di Giorgio Boris Giuliano, Vice Questore e Capo della Squadra Mobile di Palermo, assassinato dalla mafia il 21 luglio 1979 mentre svolgeva il suo servizio. L’iniziativa, promossa come ogni anno dal Comitato “100 Messinesi per Messina 2008” e patrocinata dal Comune di Messina, si è svolta davanti alla lapide posta in via Natoli n. 42, dove è stata deposta una corona di fiori offerta dall’Amministrazione comunale.

A rappresentare il Sindaco Federico Basile è intervenuto l’Assessore Antonino Carreri, che ha voluto rendere omaggio alla memoria del Funzionario delle Forze dell’Ordine caduto nella lotta alla criminalità organizzata. “Ricordare Giorgio Boris Giuliano significa riaffermare con forza i valori della legalità, della giustizia e del coraggio civile. La sua testimonianza resta un faro per le nuove generazioni e per tutti coloro che credono nello Stato e nella democrazia”, ha commentato l’Assessore Carreri.