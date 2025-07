Messina: pubblicato il bando per la riqualificazione del centro sportivo Bonanno

StrettoWeb

Il Comune di Messina ha pubblicato oggi il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Bonanno, a soli sei mesi dall’ottenimento del finanziamento nell’ambito del programma nazionale “Sport e Periferie 2024”. Si tratta di un intervento strategico promosso dall’Amministrazione comunale per potenziare la qualità e l’accessibilità delle infrastrutture sportive cittadine, con particolare attenzione alle aree periferiche e alle esigenze delle comunità locali. Il progetto prevede la completa ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Bonanno, con l’obiettivo di adeguarlo agli attuali standard di sicurezza, accessibilità e funzionalità. L’intervento mira a favorire la pratica sportiva per tutte le fasce d’età e a promuovere la coesione sociale attraverso la valorizzazione dello sport come strumento di inclusione.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per una Messina sempre più sportiva, inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 18:00 del 25 agosto 2025. La procedura di gara, gestita interamente in modalità telematica, è disponibile sulla piattaforma di e-procurement del Comune di Messina all’indirizzo: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti – Gara n. G02280. Tutti i documenti di gara sono consultabili sia sul Portale Appalti del Comune sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale: www.comune.messina.it