Messina, il progetto “Fireducation” arriva al Centro Estivo di Villa Dante

In continuità con il percorso educativo che Messina Social City porta avanti ogni giorno con bambini e ragazzi, il Centro Estivo “Credo in me” di Villa Dante accoglie con entusiasmo la proposta del Gruppo Fire, che ha scelto di portare in Villa i laboratori di educazione finanziaria “Fireducation”. Oltre 180 giovani partecipanti prenderanno parte a incontri interattivi ideati per avvicinarli in modo semplice e divertente ai concetti base dell’economia quotidiana: la gestione del denaro, il risparmio, il significato di credito e debito, ma soprattutto il valore delle scelte. I laboratori saranno curati dal personale del Gruppo Fire, promotore del progetto “Fireducation”, già attivo in diverse città italiane. Il percorso si sviluppa attraverso l’albo illustrato “Il Gomitolo di Solevento” e l’omonimo gioco da tavolo, che accompagnano i bambini nel seguire le vicende della famiglia Pìccioli, offrendo loro la possibilità di sperimentare, in modo pratico e coinvolgente, la gestione delle finanze familiari. Questa attività si inserisce in modo armonico nell’ambito della proposta educativa del Centro Estivo, che mira a offrire spazi di crescita integrata, dove il gioco si unisce all’apprendimento e alla costruzione di competenze per il futuro.

“Messina Social City accoglie con favore l’iniziativa del Gruppo Fire, riconoscendo nel progetto un’occasione utile e coerente con i nostri obiettivi, aiutare i bambini a sviluppare autonomia, responsabilità e consapevolezza. Anche l’educazione finanziaria, se proposta con il giusto approccio, può diventare una leva importante per la formazione dei cittadini di domani”, dichiara Valeria Asquini, presidente di Messina Social City.

“In un momento storico in cui l’educazione finanziaria è stata riconosciuta come materia obbligatoria nelle scuole italiane a partire dall’anno scolastico 2024/2025, grazie al recente Decreto-legge Capitali, questa collaborazione diventa un ulteriore passo per estendere la cultura finanziaria anche oltre i confini scolastici, rendendola accessibile e concreta e portandola in tutti quei luoghi dove informazione e sensibilizzazione possono fare la differenza, anche con l’occasione del periodo estivo, che può diventare per tanti bambini un momento di svantaggio educativo”, aggiunge Antonio Bommarito, Head of Sustainability del Gruppo Fire.

Messina Social City ringrazia il Gruppo Fire per aver scelto di offrire ai giovani partecipanti del Centro Estivo un’esperienza educativa tanto originale quanto significativa, che contribuisce a rafforzare il valore della rete e delle alleanze educative sul territorio.