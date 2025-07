Messina, presentato il “Peloro Summer Challenge” | PROGRAMMA

StrettoWeb

Presente l’Assessore ai Grandi Eventi e alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, é stato presentato oggi a Palazzo Zanca l’evento “Peloro Summer Challenge”, inserito nel cartellone “E-State a Messina 2025”, promosso e co-organizzato dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento si svolgerà da mercoledì 23 sino a sabato 26 luglio presso l’Arena di Capo Peloro, con un programma ricco di attività sportive, musica e intrattenimento. All’incontro con i giornalisti é intervenuto l’organizzatore e maestro di Muay Thai Rosario Presti, insieme al suo staff, a Davide Fragale, alla manager Giovanna Migliardi, al campione mondiale messinese di Muay Thai Kevin Sciuto, al pugile Salvatore Spinella e ai giovani coinvolti nella manifestazione.

Le parole di Finocchiaro

“Organizzare questa manifestazione all’Arena ex Sea Flight – ha spiegato l’Assessore Finocchiaro, che ha portato anche i saluti del sindaco Federico Basile – è per l’Amministrazione comunale motivo di assoluto orgoglio e soddisfazione, in quanto restituiamo pezzi della nostra Messina alla libera fruizione della cittadinanza, organizzando eventi piacevoli e coinvolgenti. ‘Peloro Summer Challange’ si articola su quattro giornate che coniugano sport, inclusione, condivisione e divertimento. Insieme agli organizzatori, abbiamo stilato un calendario di eventi che racchiudono circa venti discipline sportive, oltre duecento competizioni, ospiti internazionali come il pluricampione del mondo di motociclismo Marco Melandri e il campione messinese di pallanuoto Massimo Giacoppo. Ad un ricco programma di attività sportive abbiamo aggiunto concerti, musica e djset con Yanez vocalist. Sarà una festa per tutti, famiglie e giovani, che conferma ancora una volta la crescente vocazione sportiva e turistica della nostra città”.

Rosario Presti ha ringraziato l’Amministrazione Basile e in particolare l’Assessore Finocchiaro “per avere accolto la nostra richiesta e condiviso questo progetto, augurando che in futuro possa strutturarsi”. Presti ha anche illustrato il programma della manifestazione, di seguito riportato.

Programma

Giorno 1 – Mercoledì 23 Luglio 2025

Ore 18:00 – 01:00: Inaugurazione ufficiale dell’evento.

Ore 18:00 – a seguire: Opening e cerimonia apertura con radio Sorrenti.

Ore 18:00 – 20:00: Presentazione delle squadre, dei team e delle società.

Ore 20:00 – 01:15: DJ Isabel Genghi DJ Yanez Dj Marco Melandri Dj Antonio Sorrenti.

Giorno 2 – Giovedì 24 Luglio 2025

Ore 17:30 – 00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30 – 20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp +Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta.

Attività fisse di Crossfit ,Beach Volley,Baseball Five.

Ore 18:00-19:00: Spettacolo di danza araba con Regina De Luca.

Ore 18:00: Calcio Balilla con Alfredo Finanze.

Ore 19:15-20:00: Pilates sulla spiaggia con Regina De Luca.

Ore 20:30-22:00: Saggio Jessica Sparacio + Fabio Guarnera spettacolo coppia latino.

Ore 22:00-01:15: DJ Leo Lippolis.

Giorno 3 – Venerdì 25 Luglio 2025

Ore 17:30 – 00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30–20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp+Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta.

Attività fisse di Crossfit, Beach Volley, Baseball Five.

Ore 18:00-20:00: Conference degli atleti di Muay Thai (palco).

Ore 18:00-19:00 Zumba in Silent con Daniela Giorgianni.

Ore 19:00 – 20:30: Yoga sulla spiaggia con Bruno Porcar.

Ore 20:30-21:30: Musica dal Vivo con Carmelo Bonarrigo KM 11 Trio.

Ore 21:30: Cuban Street scuola di danza con Antonio Roccamo.

Ore 20:30-00:30: Pelorias Sea Sound @Fondazione Horcynus Orca (post in collab.).

Giorno 4 – Sabato 26 Luglio 2025

Ore 17:30-00:00: Apertura continua dell’evento sportivo/musicale.

Ore 17:30–20:30: Svolgimento dei vari tornei sportivi +Training camp +Fisioterapia con il dott. Sario Aliotta.

Attività fisse di Crossfit ,Beach Volley,Baseball Five.

Ore 18:00-19:00: Zumba con Daniela De Domenico.

Ore 19:00-20:00 Group Boxing con Peppe Schepis.

Special guest di Boxe K1 Muay Thai con il campione Samy Sana.

Ore 19:00: Inizio delle gare di Boxe.

Ore 20:30: Inizio delle gare di Muay Thai.