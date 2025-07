Messina si prepara alle “Frecce tricolori”: riunione in commissione, nei prossimi giorni tavolo tecnico in Prefettura

StrettoWeb

E’ stata presentata a gennaio scorso, a palazzo Zanca, la manifestazione aerea “Frecce Tricolori”, promossa dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aereo Club dello Stretto Asd quale organizzazione federata all’Aereo Club d’Italia. L’evento farà tappa a Messina il prossimo 3 agosto. La manifestazione, con orario pomeridiano da definire (intorno alle 18) in base alle condizioni climatiche, sarà divisa in tre fasi. Il giorno precedente, il 2 agosto, si svolgeranno le prove.

L’importante manifestazione è stato discusso durante i lavori della quinta commissione al Comune, presieduta da Raimondo Mortelliti. Alla riunione erano presenti gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimo Minutoli, il presidente della 6ª Municipalità Francesco Pagano ed il vicepresidente Giovanni Donato. Nei prossimi giorni tavolo tecnico in Prefettura per definire il tutto per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza.