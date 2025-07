Messina, gli orari estivi per i Centri Comunali di Raccolta e le Isole Ecologiche

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 7 luglio e fino al 13 settembre 2025, i Centri Comunali di Raccolta e le Isole Ecologiche del territorio comunale resteranno chiusi nel pomeriggio, osservando unicamente l’apertura nella fascia mattutina fino alle ore 13.00. L’accesso alle strutture sarà dunque garantito dalle ore 7.00 alle ore 13.00, secondo il calendario seguente:

Le isole ecologiche di Pistunina, Gravitelli, Spartà e Tremonti saranno attive dal lunedì al sabato;

L’isola ecologica di Giampilieri sarà accessibile nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato, sempre nella fascia oraria 7.00 – 13.00.

La variazione si inserisce nell’ambito della rimodulazione dei servizi per il periodo estivo. Messinaservizi Bene Comune invita gli utenti a programmare per tempo il conferimento dei materiali e a consultare i propri canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.