Messina: nonna Maria compie 100 anni, grande festa nel villaggio di Pezzolo

StrettoWeb

È stata festeggiata oggi, 9 luglio 2025, la signora Maria La Fauci, nata nel villaggio collinare di Pezzolo, a Messina, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, ha voluto omaggiarla con una targa per celebrare l’importante ricorrenza. A consegnare il riconoscimento è stata l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata. Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente della I Municipalità, Alessandro Costa, con il Vicepresidente Domenico Cassisi, e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Giampilieri, Giuseppe Curcio.

“Maria rappresenta la memoria vivente del nostro territorio”

“La signora Maria rappresenta la memoria vivente del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Cannata –. La sua lunga vita, segnata da dedizione alla famiglia e alla comunità, è un esempio di forza e generosità che ci insegna il valore delle radici e della cura reciproca”.

“A zangarotta”

Una vita intensa, tra storia, famiglia e comunità. La signora Maria, ultima di quattro fratelli, in paese è conosciuta anche con l’affettuoso soprannome di “a zangarotta”, appellativo familiare di origine antica, legato alle tradizioni del luogo. Nonna Maria conserva una memoria vivace e ama raccontare episodi dell’infanzia e della giovinezza: i tempi duri della guerra, la povertà, ma anche i momenti sereni passati in famiglia, il ricamo imparato da bambina, la scuola, le feste e le canzoni popolari. Nel 1948 ha sposato Salvatore Spuria, con cui ha costruito una famiglia unita, crescendo tre figli e dedicandosi con generosità alla cura dei propri cari. Per anni è stata un punto di riferimento per amici e vicini, prestando aiuto e assistenza con dedizione e spirito solidale. Dal 2020 vive con la figlia e il genero, circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti. Le sue giornate trascorrono serenamente tra il ricamo, la lettura della Bibbia, ancora senza bisogno degli occhiali, e le chiacchierate telefoniche con parenti, amici e “pezzoloti” lontani. Un secolo di vita vissuto con dignità, affetto e dedizione, che la città di Messina ha voluto oggi onorare con gratitudine.