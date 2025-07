Messina: Nerdays Zero, spin-off del Messinacon, è un successo

StrettoWeb

Nerdays Zero, l’evento organizzato da The King and Queen Cosplay insieme ad EccoTech, con la collaborazione sponsor del Messinacon, si è rivelato un successo di pubblico. Un ‘boom’ di presenze ha fatto visita alla piccola fiera svoltasi al Centro Commerciale Maregrosso il 12 e 13 luglio, che dopo il successo dell’evento precedente svoltosi a gennaio adesso può guardare avanti anche per il futuro.

“Siamo molto fieri di come abbiamo organizzato il tutto. Abbiamo puntato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, e i risultati si sono visti. A Messina servono più eventi di questo tipo, anche fatti in piccoli, ma dove la professionalità ed il cuore vengano prima di ogni cosa” dichiara Giuseppe Ferrara, uno degli organizzatori della manifestazione.

“Crediamo che le piccole realtà debbano essere sostenute. Abbiamo bisogno di fare rete ed esporci per collaborare tutti insieme per uno scopo comune, che in questo caso è la divulgazione della cultura pop e il creare un ambiente di persone che possano sempre divertirsi“, dichiara anche Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea ed ideatore del Messinacon.

Adesso il prossimo appuntamento nerd è il Messinacon, che si svolgerà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante. I biglietti sono disponibili online e nei Messinacon Points, tutte le informazioni si trovano su messinacon.it.