Messina: musica nei locali, tutte le NOVITA’

StrettoWeb

Con un nuovo provvedimento sindacale, l’Amministrazione comunale di Messina ha rimodulato fino al 30 settembre 2025, la disciplina degli orari delle attività musicali nei pubblici esercizi, introducendo la possibilità di diffondere musica di sottofondo già a partire dalle ore 18.30 e consentendo alcune attività anche nella giornata del lunedì, finora esclusa. La misura tiene conto dell’aumento delle presenze turistiche e della vivacità dei litorali nord e sud della città, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative culturali e ricreative all’aperto, in particolare nelle aree a vocazione balneare e turistica, sempre nel rispetto dei limiti acustici e delle normative vigenti.

Le dichiarazioni di Basile e Finocchiaro

“Abbiamo voluto rispondere con equilibrio alle esigenze della città – dichiara il Sindaco Federico Basile – consentendo, con senso di responsabilità, la diffusione di musica di sottofondo a partire dall ore pomeridiane eccezionalmente per questo periodo di piena stagione estiva, così da offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di godere di momenti di relax e socialità, sempre nel rispetto della quiete e del decoro urbano”. “La misura nasce dall’ascolto degli operatori economici e culturali – aggiunge l’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro – ed è pensata per sostenere il turismo e l’economia locale nella fase più intensa dell’estate. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti, per garantire una convivenza armoniosa tra intrattenimento e rispetto delle regole”.