Messina, Minutoli sul campetto di Palmara: “l’amministrazione investe nelle periferie”

In merito alle recenti segnalazioni sullo stato dell’area attrezzata e del campo di calcetto di Palmara, l’Amministrazione comunale di Messina ribadisce il proprio “impegno nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai quartieri periferici”. “Siamo presenti ogni giorno sul territorio – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli – per monitorare, intervenire e programmare interventi che possano migliorare la qualità della vita nei diversi quartieri della città. Palmara non è un’area abbandonata, ma parte integrante di un percorso di riqualificazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione”.

“La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale – prosegue Minutoli – soprattutto quando si tratta di contrastare comportamenti incivili. È importante che ogni segnalazione sia accompagnata da un senso di responsabilità collettiva, affinché il decoro e la sicurezza degli spazi comuni diventino un obiettivo condiviso”. “Abbiamo già sollecitato, anche prima di ogni segnalazione esterna, i necessari interventi e continueremo a farlo, come facciamo quotidianamente in tutta la città – conclude l’Assessore –. Prima ancora della Bandiera Blu, questa Amministrazione ha issato la bandiera del cambiamento, fatta di azioni concrete, attenzione costante e impegno verso ogni comunità cittadina, senza distinzioni”.