Messina, Mario Sturniolo ultimo grande ospite del Messinacon

StrettoWeb

Si conclude in bellezza la carrellata di annunci sul Messinacon, la fiera del fumetto e dell’intrattenimento che si svolgerà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante. Dopo gli annunci di Danilo Bertazzi e Claudio Moneta, rappresentanti del mondo televisivo, stavolta si cambia completamente target con un ospite d’eccezione tutto al messinese, proveniente dai nuovi media: l’ultimo “big” di Messinacon sarà Mario Sturniolo, content creator e uno dei più famosi streamer di Twitch, nonché

ospite per la prima volta della manifestazione.

“Il Messinacon è un luogo intergenerazionale in cui persone di tutte le età si incontrano per festeggiare la stessa passione. Cerchiamo anche di stare al passo coi tempi e capire le nuove tendenze che emergono nel mondo digitale, e per questo abbiamo voluto dare spazio ad un content creator di qualità che possa portare una realtà diversa da quello a cui siamo abituati a Messina“, commenta Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea.

“Crediamo fermamente nell’investire sui talenti della nostra città, che spesso non vengono adeguatamente valorizzati – commenta Giandomenico Arnao, Direttore Artistico del Messinacon – Con Mario Sturniolo abbiamo la possibilità di rivolgerci direttamente ad un pubblico di giovanissimi, che attraverso l’esperienza della fiera del fumetto possono condividere le proprie passioni con altre persone e creare una comunità“, conclude Arnao.

Ricordiamo che i biglietti del Messinacon possono essere comprati direttamente nei giorni dell’evento o online su postoriservato.it, ed in presenza ai Messinacon Point di Messina e Reggio Calabria (la lista completa la potete trovare su Instagram @messinacon).