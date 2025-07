Messina: lunedì seduta ordinaria di Consiglio comunale, saranno discusse varie mozioni

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è convocato, in seduta ordinaria, lunedì 7 luglio, alle ore 14, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) tre mozioni “Adesione del Comune di Messina all’iniziativa ‘Ripudia’ di Emergency”; “Greel Deal” ed “Esenzione dal pagamento della TARI e del canone per il servizio idrico per le attività commerciali penalizzate dai cantieri per l’ammodernamento della linea tranviaria e il restyling urbano tra Piazza Cairoli e Viale Europa”; 2) “Revisione biennale della pianta organica delle farmacie. Revisione confermativa della pianta organica del Comune di Messina 2024/2025”.