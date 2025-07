Messina, iniziativa di raccolta rifiuti presso la spiaggia di via Torre Bianca a Torre Faro

StrettoWeb

Giovedì 17 luglio, a partire dalle 18:30, i volontari di MessinAttiva si riuniranno presso la spiaggia di via Torre Bianca a Torre Faro per un’iniziativa di raccolta rifiuti. “È noto che via Torre Bianca è una delle spiagge dove si accumulano frequentemente diverse tipologie di rifiuti, spesso trasportati dalle mareggiate, ma anche trascurati da bagnanti e giovani che frequentano la spiaggia nelle giornate estive“, c’è scritto in una nota.

“Dopo un attento sopralluogo, abbiamo constatato la necessità di un intervento e abbiamo deciso di agire mentre le persone sono ancora intenti a nuotare o prendere il sole, poiché riteniamo che questo sia il modo migliore per sensibilizzare e tutelare il nostro territorio. Non intendiamo accusare, ma piuttosto utilizzare le nostre mani per migliorare il luogo di chi vive questa spiaggia e spesso non si rende conto dell’impatto di una bottiglietta di plastica o di una cicca di sigaretta abbandonata nell’ambiente“, conclude la nota.