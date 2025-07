Messina, il 10 e il 17 luglio l’evento “Io credo in me… E-SI-STO bene con te”

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City rafforzano il loro impegno nel promuovere iniziative che pongano al centro la persona, il valore delle relazioni e il benessere emotivo della comunità. In una società in continua evoluzione, in cui le sfide sociali, personali e familiari si fanno sempre più complesse, è fondamentale creare spazi dedicati alla riflessione, al confronto e alla crescita personale.

In quest’ottica nasce il ciclo di incontri gratuiti “Io credo in me…E-SI-STO bene con te”, un’opportunità rivolta a tutti gli adulti che desiderano dedicare tempo e attenzione alla cura di sé e delle proprie relazioni. I primi due appuntamenti sono in programma giovedì 10 luglio alle ore 11.30 e giovedì 17 luglio alle ore 11.30, presso la sede del Centro “Esisto” a Villa Dante e saranno condotti da professionisti di Messina Social City, con esperienza nei percorsi di accompagnamento alla crescita personale, all’affettività e al miglioramento dei rapporti interpersonali.

L’Amministrazione Comunale e Messina Social City intende così dare un segnale concreto, convinti che investire sul benessere relazionale ed emotivo significhi costruire le basi per una società più coesa, inclusiva e capace di affrontare le sfide quotidiane. Iniziative come questa si inseriscono in un percorso più ampio di attenzione al benessere della cittadinanza, attraverso la promozione di momenti di ascolto, approfondimento e formazione aperti a tutti, senza distinzione.

L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità, offrendo strumenti che aiutino le persone a conoscersi meglio, a gestire con consapevolezza i propri legami e a costruire relazioni sane e positive, elementi imprescindibili per la crescita individuale e collettiva.