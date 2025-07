Messina, Giovanni Remigare porta il suo format “Io e c’ero – La voce dei fan” al concerto di Ultimo

StrettoWeb

Dopo il grande successo della puntata speciale realizzata al concerto di Bruce Springsteen a San Siro, Giovanni Remigare porta il suo format “Io e c’ero – La voce dei fan” a Messina, in occasione dell’attesissimo concerto di Ultimo, in programma oggi, 18 luglio, allo stadio Franco Scoglio. Il noto storyteller e conduttore sarà presente nel pre-show per raccogliere emozioni, attese, sogni e racconti dei fan del cantautore romano, dando loro voce in una nuova imperdibile puntata del suo programma, ormai punto di riferimento per chi vuole vivere e raccontare la musica dal punto di vista del pubblico.

Un evento che si preannuncia ricco di emozioni e magia: i fan sono pronti ad abbracciare Ultimo, e Giovanni Remigare è pronto a catturare ogni sfumatura di questa giornata memorabile. Appuntamento oggi pomeriggio allo stadio Franco Scoglio, Messina.