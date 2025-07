Messina Futsal, Sergio Carnazza nuovo mister U19

StrettoWeb

Sergio Carnazza è il nuovo allenatore della squadra Under 19 del Messina Futsal. Si tratta di un tecnico che vanta in carriera diverse positive esperienze nei campionati nazionali e regionali di calcio a 5, conosce, inoltre, perfettamente l’ambiente giallorosso, avendo già rivestito diversi ruoli all’interno del club e che condivide a pieno progetto ed obiettivi della dirigenza.

“Stiamo lavorando per allestire l’organico, che disputerà l’annata agonistica – dichiara Carnazza -. Ci attende un’intesa ed impegnativa stagione, poiché il livello del torneo è alto. Ringrazio la società, con in testa il presidente Fabrizio Caratozzolo ed il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, per la fiducia risposta in me, affidandomi il doppio compito di mister dell’Under 19 e di vice allenatore in A2. Ciò è motivo di orgoglio personale e di ulteriore stimolo per fare bene, consapevole di quanto sia importante il vivaio per la crescita del club e dell’intero movimento cittadino”.

Il Messina Futsal ringrazia, infine, il tecnico Salvatore D’Urso per il proficuo lavoro svolto sulla panchina dell’Under 19 e gli augura un futuro sportivo ricco di soddisfazioni.