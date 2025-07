Messina, emergenza energia elettrica a Minissale. Gioveni e Danzi: “residenti esasperati dai disagi”

StrettoWeb

“Domenica scorsa, poco prima dell’ora di pranzo, una parte del villaggio Minissale è stata interessata da una prolungata interruzione di energia elettrica che tuttora sta causando notevoli disagi ai residenti. In attesa della risoluzione definitiva del guasto, è stato collocato un gruppo elettrogeno temporaneo per garantire la fornitura alle famiglie coinvolte. Tuttavia, il generatore è stato posizionato a ridosso delle abitazioni, provocando rumori assordanti e continui, che rendono difficoltosa la normale vita quotidiana e soprattutto il riposo notturno. In un primo momento i residenti hanno sopportato il disagio, pensando a una soluzione di breve durata, ma la situazione si protrae ormai da diversi giorni, senza alcuna comunicazione chiara sui tempi certi per il ripristino del servizio”. A tutela dei cittadini, sono intervenuti il vicepresidente della Seconda Municipalità Giovanni Danzi e il consigliere comunale Libero Gioveni, entrambi di Fratelli d’Italia, che hanno già sollecitato l’intervento dell’assessore alle politiche energetiche Francesco Caminiti, chiedendo un’azione tempestiva.

“È urgente – dichiarano i due consiglieri – che si proceda con un sopralluogo tecnico e con le dovute verifiche per risolvere in via definitiva il guasto, restituendo normalità alle famiglie e rimuovendo il generatore, oggi fonte di ulteriore disagio”. “Confidiamo – concludono Gioveni e Danzi – in un intervento celere da parte degli organi competenti per ristabilire il servizio elettrico stabile e adeguato, garantendo il benessere e la tranquillità dei cittadini coinvolti”.