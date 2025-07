Messina, Duferco annuncia investimento da 30 milioni per il Pontile di Giammoro

StrettoWeb

“Una grande opportunità per il nostro territorio, sia sotto il profilo occupazionale, con ricadute significative in termini di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sotto quello dello sviluppo infrastrutturale e produttivo”. È il commento dei rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti Giammarco Sposito, Giancarlo Crupi, Lillo D’Amico, Antonino Di Mento e Claudio Femminò dopo l’annuncio da parte del gruppo Duferco Terminal Mediterraneo di un investimento strategico di circa 30 milioni di euro per l’area industriale e logistica del pontile di Giammoro. Un annuncio avvenuto a margine dell’incontro che i sindacalisti hanno avuto con il management in occasione della visita ai nuovi impianti e al pontile attrezzato per constatare l’avanzamento dei lavori e le potenzialità occupazionali del piano di riconversione.

Il progetto di Duferco Terminal Mediterraneo prevede un potenziamento complessivo delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di rendere il Pontile, realizzato dall’Autorità Portuale dello Stretto, un punto nevralgico per l’attracco di navi portacontainer, aprendo così il territorio della provincia di Messina a nuove rotte commerciali nel cuore del Mediterraneo.

L’investimento mira a creare un indotto solido e duraturo, capace di generare effetti positivi sull’intera filiera: movimentazione merci, logistica integrata, servizi portuali e attività correlate. Una vera e propria filiera del mare che potrà attrarre ulteriori investimenti e competenze, contribuendo alla crescita sostenibile dell’area industriale di Giammoro. Le Segreterie sindacali hanno ribadito il loro pieno sostegno all’iniziativa, auspicando un dialogo costante tra azienda, lavoratori e istituzioni per garantire che lo sviluppo avvenga nel rispetto dei diritti e della dignità del lavoro.

“Accogliamo con favore questo impegno concreto da parte di Duferco – concludono Sposito, D’Amico, Di Mento e Femminò – perché rappresenta una scommessa sul futuro della nostra provincia. Un’infrastruttura moderna ed efficiente può essere il motore di un nuovo ciclo di crescita e un volano per l’intera economia messinese”. L’auspicio condiviso è che questa iniziativa possa fungere da esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato, per lo sviluppo industriale e tutela occupazionale, in una visione moderna e sostenibile del lavoro e del territorio.