Messina, domani sospesa l’attività della Biblioteca comunale e dell’Archivio Storico

Domani, venerdì 4 luglio, la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico di Messina sospenderanno i servizi al pubblico. L’interruzione si rende necessaria per consentire lo svolgimento di adempimenti interni. Il personale delle due strutture rimarrà comunque a disposizione per eventuali richieste urgenti, che potranno essere inoltrate via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente ai numeri 090 7723549 / 3499 / 3408.