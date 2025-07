Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale sulla costituzione della 7ª circoscrizione

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è stato convocato, in seduta ordinaria, domani, mercoledì 16 luglio, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: 1) “Istituzione settima Circoscrizione”; 2) dieci proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio. Dopo l’ok in commissione, la questione della nascita della nuova circoscrizione arriva direttamente in consiglio comunale.