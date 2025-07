Messina: disservizi idrici a Salice, Castanea e San Rizzo

StrettoWeb

Durante gli interventi in corso per la ricerca di perdite occulte e il miglioramento della distribuzione idrica nei villaggi collinari della zona Nord di Messina, sono state riscontrate ulteriori criticità sulla rete che richiedono tempi di lavorazione più lunghi del previsto. Le attività interessano in particolare i villaggi di: Salice, Castanea (Via Masotto, Via Santa Caterina, Via IV Novembre, Via Franco Basso, Via Trieste, Via Monte Pace, via Felice Bisazza), San Rizzo.

A causa della complessità degli interventi aggiuntivi in corso, domani e dopodomani potrebbero verificarsi disservizi o riduzioni della fornitura idrica nelle aree sopra indicate. Per ogni necessità, è possibile contattare AMAM ai consueti recapiti per richiedere un eventuale servizio sostitutivo.