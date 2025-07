Marracash ritorna nella “sua” Sicilia con uno spettacolo memorabile al “Franco Scoglio” di Messina

StrettoWeb

Tanto divertimento ed emozioni al “Franco Scoglio” di Messina per il live di Marracash. Una tappa particolare per il rapper alla luce delle sue origini siciliane. Fabio Bortolo Rizzo, questo il suo nome all’anagrafe, è nato a Nicosia, in provincia di Enna, anche se ha trascorso poi l’adolescenza nella periferia di Milano. Ricordiamo, inoltre, che aualche mese fa, l’Università era finita al centro di una polemica nazionale per non avergli voluto assegnare la Laurea Honoris causa.

Marracash si sta esibendo con tutti i suoi grandi successi con i fan che stanno cantando a squarciagola i brani: Power Slap, Gli Sbandati Hanno Perso, Vittima, Cliffhanger, Goat, Body Parts, Bastavano Le Briciole, Noi, Factotum, Laurea Ad Honorem, Pentothal, Io, Dubbi, Madame – L’anima, Nemesi, Brivido, Qualcosa In Cui Credere, Crash.