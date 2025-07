Messina, colonia per anziani nel mese di agosto | INFO

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Messina e la Messina Social City presentano, per il mese di agosto 2025, la Colonia Estiva per Anziani, un’iniziativa pensata per promuovere momenti di condivisione, socialità e valorizzazione dell’esperienza personale e collettiva della terza età. Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia visione di politiche inclusive e partecipative, e rappresenta il ritorno consapevole ad un modello che considera la colonia come uno spazio relazionale, culturale e comunitario. In un contesto urbano che vuole essere sempre più vicino ai cittadini, in particolare ai più maturi, la colonia diventa un’occasione per vivere pienamente l’estate, con uno sguardo attento, gentile e rispettoso dei bisogni e dei tempi degli anziani.

Gli anziani partecipanti, affiancati da personale specializzato, saranno coinvolti in un ricco programma che prevede attività laboratoriali, visite guidate ed eventi, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva, favorire nuove relazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Le attività si svolgeranno principalmente presso Villa Dante, cuore pulsante dell’iniziativa, ma non mancheranno appuntamenti organizzati direttamente nelle location individuate per le visite guidate. Il calendario si articolerà dal lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con incontri pomeridiani dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e nei giorni di martedì e sabato invece in orario mattutino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare telefonicamente la Messina Social City al numero 090 9488007 oppure rivolgersi direttamente presso il Centro Anziani di Villa Dante.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di creare spazi inclusivi, partecipati e significativi anche nel periodo estivo, rivolti a una fascia di popolazione che merita attenzione e valorizzazione”, ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore.

“La colonia per anziani è un progetto che restituisce centralità agli over 65, creando occasioni di incontro, apprendimento e partecipazione, all’interno di un’ottica di cittadinanza attiva”. “Pensare e realizzare attività come la Colonia Estiva per Anziani significa riconoscere l’importanza di costruire una comunità che non solo include, ma si prende cura. Le persone anziane rappresentano una risorsa fondamentale, custodiscono memorie, relazioni, esperienze che appartengono all’intera collettività. Garantire spazi di incontro e partecipazione è un modo concreto per valorizzarne la presenza e rafforzare il senso di appartenenza. Queste azioni nascono da un’idea semplice ma profonda, mettere al centro la persona, ascoltarne i bisogni, accompagnarne i tempi, creare contesti accoglienti e rispettosi”, ha affermato la Presidente della Messina Social City.

L’Amministrazione Comunale e Messina Social City rinnovano così il loro impegno a favore di una città che promuove l’ascolto, la partecipazione e la cura come strumenti fondamentali per una vera inclusione sociale, capace di valorizzare ogni persona.