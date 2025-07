Messina celebra 50 anni di Telefono Amico con un evento al Monte di Pietà

StrettoWeb

Messina si prepara a un evento significativo per celebrare il cinquantenario di Telefono Amico Messina, associazione da mezzo secolo punto di riferimento per l’ascolto e la solidarietà. L’iniziativa, intitolata “50 anni di Telefono Amico Messina – Ponti di Ascolto, Strade di Parità”, si terrà lunedì 14 luglio 2025, a partire dalle ore 18:00, presso il suggestivo Monte di Pietà. Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dell’ascolto attivo e per promuovere i valori fondamentali di parità e inclusione nella comunità messinese.

Il cuore dell’evento sarà un convegno che vedrà susseguirsi interventi di grande rilevanza. Il Presidente di Telefono Amico Messina, Ennio Marino, aprirà i lavori ripercorrendo la ricca storia e l’impegno cinquantennale dell’associazione, sottolineando il ruolo cruciale dell’ascolto nel benessere individuale e sociale. Seguirà il dottor Giovanni Amato, psicoterapeuta, con un approfondimento sul tema dell’amore e della violenza di genere, attraverso il suo intervento “L’amore possibile – Esperienze e violenza di genere”. Chiuderà gli interventi l’avvocato Davide Bottari, che illustrerà i progetti di Telefono Amico Messina dedicati specificamente alle tematiche della parità e alla lotta contro le disuguaglianze di genere.

Ad arricchire l’iniziativa, in concomitanza con il convegno, verrà inaugurata una mostra pittorica collettiva. Le opere di Bruno Samperi, Lucia Allegra, Francesca Interdonato e Maria Abbadessa dialogheranno con i temi dell’ascolto e dell’umanità, offrendo una prospettiva artistica e sensibile. La mostra sarà allestita sempre al Monte di Pietà e resterà visitabile fino a mercoledì 16 luglio.

Questa importante celebrazione sarà anche il palcoscenico per l’annuncio ufficiale del nuovo corso per volontari di Telefono Amico Messina. Un’opportunità preziosa per chiunque desideri dedicare il proprio tempo all’ascolto e al supporto degli altri. Durante l’evento, sarà possibile conoscere le modalità di partecipazione e iscriversi direttamente al corso, entrando a far parte di una rete di solidarietà essenziale per la comunità.

Le parole di Marino

“Questo evento rappresenta un momento cardine per la nostra associazione e per l’intera comunità”, dichiara Ennio Marino, Presidente di Telefono Amico Messina. “È un’opportunità unica per celebrare mezzo secolo di dedizione, per stimolare una riflessione collettiva sui pilastri di una società più equa e solidale e per accogliere nuove energie che desiderano unirsi alla nostra missione di ascolto e vicinanza”, rimarca.