Messina: cartellone degli eventi estivi con errori, ieri sera gente in attesa al Giardino Corallo

E’ il caos a Messina per quanto riguarda gli eventi estivi con eventi inseriti lo stesso giorno in luoghi diversi, come riportiamo nella foto in basso. Ieri sera, alcuni cittadini, hanno atteso l’inizio dello spettacolo “Sanremo una grande storia italiana, tra parole e musica” al Giardino Corallo ma era previsto anche a Villa Dante, dove poi in realtà si è svolto. Insomma, qualcosa di clamoroso, un’errore sicuramente di disattenzione che il Comune sta cercando di porre rimedio, ricontrollando le location dei vari eventi.

L’Estate 2025 di Messina era stato presentato qualche giorno fa dall’amministrazione comunale a Palazzo Zanca che ha come manifestazioni clou le Frecce tricolori, The Kolors, Ricchi e Poveri, Roy Paci e Nino d’Angelo.