Messina, Alibrandi (Amam) in commissione: “abbiamo allungato di 2 ore l’erogazione d’acqua ma restano criticità”

Si è conclusa la 4ª commissione consiliare del comune di Messina, presieduta dal presidente Rosaria Di Ciuccio, dove si è discusso dell’erogazione dell’acqua, degli sversamenti, della pulizia della condotta. Nell’aula consiliare erano presenti: il presidente di Amam Paolo Alibrandi, l’intero cda e l’assessore Nino Carreri. “Sugli sversamenti segnalati sul lungomare di Ringo abbiamo svolto alcune attività ed il problema è stato in parte risolto”, sottolinea Alibrandi. “La questione idrica? Ci sono problemi a Massa San Giorgio e Castanea ma abbiamo risolto alcune criticità a Montepiselli“, puntualizza Alibrandi.

“Due ore di acqua in più”

Poi Alibrandi annuncia: “nelle ultime due settimane abbiamo aumentato l’orario di distribuzione dell’acqua a Messina di circa due ore. Ci stiamo adoperando per fare delle verifiche per capire i tempi che servono ai serbatoi per riempirsi e per andare a regime”, rimarca il presidente Amam.

“Puntiamo al 15% di recupero delle perdite di acqua”

“Puntiamo al 15% di recupero delle perdite di acqua in città e stiamo sistemando i nostri impianti per renderli più moderni. Nella pulizia che stiamo effettuando abbiamo trovato tanta sabbia negli impianti e per questa attività abbiamo avuto qualche problema per colpa delle piogge”, evidenzia Alibrandi.